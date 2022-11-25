Несекретные материалы

13 932 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лисовский
    Да аргументировано для примитивов . Вообще то эту статью нацарапал пишущий перьевой ручкой подарок Карло  Джузеппе. Р...Родина нам ничего...
  • вячеслав полыгалов
    Я ЗА РОДИНУ!ЗА ДОМ В КОТОРОМ РОДИЛСЯ В ЗАЛИВЕ КАМСКОМ!МОИХ УЖЕ МАЛО!УЗНАЮ ЧТО ТЫ ХОТЬ КАПЕЙКУ В КАРМАВН ЗА МОИХ ПОЛОЖ...Родина нам ничего...
  • вячеслав полыгалов
    А ТЫ ГОСУДАРСТВО ДУМАЙ!ТЫ НЕ ВЕЧНОЕ!ВЕРНЕЕ СКАЗАТЬ ГОСУДАРСТВО ТО ЕСТЬ ТОЛЬКО ЛЮДИ МЕНЯЮТСЯ!И НЕ ВСЕ ПО ЖЕЛАНИЮ И НЕ ...Родина нам ничего...

Картина дня

наверх