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Министр МЧС РФ Александр Куренков с рабочим визитом посетил Ивановскую область

Министр МЧС РФ Александр Куренков с рабочим визитом посетил Ивановскую область

Ивановскую область 18 сентября посетил Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

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