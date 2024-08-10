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NI: отказ Киева от переговоров может привести к остановке помощи Белого дома

NI: отказ Киева от переговоров может привести к остановке помощи Белого дома

В случае победы кандидата в президенты США Дональда Трампа на выборах он может потребовать от президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, а его отказ приведет к остановке помощи Белого дома Киеву.

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