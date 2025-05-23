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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форслинг – 7-й защитник «Флориды», забивший в этом плей-офф. Это повторение рекорда НХЛ

28-летний швед стал автором победной шайбы во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Каролиной» (5:0, 2-0), открыв счет на 2-й минуте встречи.

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