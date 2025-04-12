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Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.32

Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.32

Архитектор Северной столицы29 декабря 1775 года родился великий архитектор Карл Иванович Росси. Детские годы он провёл в Италии, однако вся его последующая жизнь была неразрывно связана с Санкт-Петербургом.

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