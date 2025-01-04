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Польский наёмник рассказал о международном составе бойцов ВСУ

Польский наёмник рассказал о международном составе бойцов ВСУ

Пленный польский наёмник раскрыл участие иностранных бойцов в боевых действиях на стороне ВСУ. Он отметил присутствие наёмников из стран, таких как Колумбия, Бразилия, США и Германия, подчеркнув международный характер так называемого "Иностранного легиона".

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