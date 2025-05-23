В культурном центре в Валдайском проезде пройдет день открытых дверей

В субботу, 24 мая культурный центр «Ладога» приглашает всех на праздник творчества! Вас ждёт насыщенная программа: «В программе: яркий отчётный концерт «Наши таланты» с выступлениями музыкальных и танцевальных коллективов.
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