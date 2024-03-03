Заноза
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Заноза

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  • Владимир Моргунов
    Без наказания улетел ЖИВОЙ РАЗРУШИТЕЛЬ И ВОРЮГА ЧУБАЙС !!! Под каким только прессом не была кобыла и все сухой из вод..."Кровавую барыню"...
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Александр Роджерс. Пиндосы признались

Александр Роджерс. Пиндосы признались

- Знаете, что такое безумие? Это многократное повторение одного и того же действия в надежде на новый результат (Альберт Эйнштейн)- Тогда первый признак разумности – это способность менять своё мнение (Зигмунд Фройд)В «Нью-Йорк Таймс» вышла большая статья о деятельности ЦРУ на территории украины.

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