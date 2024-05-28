Тверская область заняла второе место в ЦФО по индексу промышленного производства по итогам 2023 года

Государственная программа «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области» на 2024 – 2029 годы рассмотрена 27 мая на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии