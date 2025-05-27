ЕР купировала свою главную угрозу на выборах

Единороссы усилили позиции в регионах, где традиционно больше поддерживают КПРФ. На круглом столе «Политический ландшафт накануне избирательного цикла-2025: итоги предварительного голосования партии „Единая Россия“ 27 мая член Генсовета ЕР Сергей Перминов уточнил, что партия власти повысила вовлеченность избирателей в праймериз в трех субъектах и пяти крупных городах.