Образ Государственного арбитража СССР в специальной литературе

Я вот всё думаю, как сделать так, чтобы российские юристы перестали вместо слов «арбитражный суд» говорить «арбитраж»? Может, любой, кто поймает себя на этом, пусть сам себе пробивает сильный щелбан в лоб?Я не граммар-наци, но меня почему-то это все больше и больше раздражает.