Найдена связь между курением и риском развития депрессии и «биполярки»

Также по данным исследования, пристрастие к курению может быть наследственным.Датские ученые выявили связь между курением табака и повышенным риском развития психоэмоциональных расстройств, включая депрессию и биполярное расстройство.
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