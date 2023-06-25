Съемки первого фильма с Пугачевой в главной роли не обошлись без скандалов

Фильм режиссера Александра Орлова «Женщина, которая поет» с певицей Аллой Пугачевой в главной роли стал дебютом для артистки в кино, однако на съемочной площадке регулярно возникали скандалы из-за сложного характера звезды.
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