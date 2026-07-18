Чем отличаются желчный и кислотный рефлюкс: симптомы, которые путают даже врачи

Вы уже перепробовали все известные средства от изжоги, исключили из рациона острое и жирное, но жжение за грудиной возвращается снова и снова, а во рту появляется горький привкус, от которого не избавиться даже после чистки зубов.
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