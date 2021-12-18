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В Германии предупредили о надвигающейся «масштабной волне» коронавируса

В Германии предупредили о надвигающейся «масштабной волне» коронавируса

Германия готовится к новому скачку заболеваемости коронавирусом. Страну ждет «масштабная пятая волна» в связи с распространением омикрон-варианта, предупредил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах, выступая на пресс-конференции в Ганновере.

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