Здравый смысл и мудрость. Жизненные реалии и предел человеческих возможностей

29 марта 2023 года Илон Маск, Стив Возняк и более 1000 других американских экспертов в области искусственного интеллекта и представителей IT-индустрии выступили с открытым письмом, в котором предупредили о «серьёзной опасности.
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