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Энергоэксперт Юшков: Вашингтон препятствует запуску «СП-2» через союзников

Энергоэксперт Юшков: Вашингтон препятствует запуску «СП-2» через союзников

Соединенные Штаты являются основной преградой для «Северного потока — 2». При этом ограничения инициируются третьими странами по наводке Вашингтона, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Украина.

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