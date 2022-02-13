Энергоэксперт Юшков: Вашингтон препятствует запуску «СП-2» через союзников

Соединенные Штаты являются основной преградой для «Северного потока — 2». При этом ограничения инициируются третьими странами по наводке Вашингтона, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Украина.
Соединенные Штаты являются основной преградой для «Северного потока — 2». При этом ограничения инициируются третьими странами по наводке Вашингтона, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Украина.
Свежие комментарии