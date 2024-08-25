Служебных собак научили определять БПЛА в воздухе

Служебные собаки, которых робучают в 470-м учебном центре служебного собаководства ВС России имени генерал-майора Медведева, научились определять в воздухе беспилотные летательные аппараты самолетного типа (БПЛА).
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