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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нету может перейти в «Манчестер Сити» из «Челси». Новый тренер «горожан» Мареска работал с вингером в «Челси» (Daily Mail)

« Манчестер Сити » рассматривает вингера « Челси » Педру Нету в качестве одного из вариантов для усиления атаки, сообщает Daily Mail.

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