Лицемерие как основа работы депутата Госдумы

Вышло интервью с трехкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, а ныне депутатом Госдумы Ириной Родниной, которое достаточно полно раскрывает ее в качестве функционера в современной политической системе.
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