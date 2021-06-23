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Лицемерие как основа работы депутата Госдумы

Лицемерие как основа работы депутата Госдумы

Вышло интервью с трехкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, а ныне депутатом Госдумы Ириной Родниной, которое достаточно полно раскрывает ее в качестве функционера в современной политической системе.

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Валерий Бирюков
Интересно, а сколько чемпионов по фигурному катанию она подготовила? Или только - бла-бла-бла? Лицемерка. Прав Тихонов. Гнать поганой метлой "спортсменов" из органов власти.
Искандер
Ишь ты, сурово-то как... Аж "поганой метлой"! Интересно, кто тогда будет работать в Комитете ГД по физической культуре, спорту и делам молодёжи? Жириновский? И ещё вопрос. Спортивное прошлое - бесспорный повод для "люстрации", или ещё подумать надо? Полно херню городить. Родниной не место в Думе не потому, что она бывшая спортсменка и при голосовании соблюдает партийную дисциплину, а как гражданке США, в своё время дававшей клятву: "Настоящим я клятвенно заверяю, что абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня...; что я буду верой и правдой служить Соединённым Штатам ".
Alexander Simonov
Если у тебя нет своих мозгов, то зачем что то писать? В Комитете ГД по физической культуре, спорту и делам молодёжи должны работать не спортсмены, а профессиональные педагоги, которые обладают ЗНАНИЯМИ и методиками развития образования (в том числе и в области физической культуры населения) и занимающиеся ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ деятельностью. А наличие физических кондиций не предполагает наличие мозгов, тем более наличия умных мыслей. Деятельность представителя власти, так же как и любая другая предполагает ПРОФЕССИОНАЛИЗМ и именно этого ни у спортсменов и у артистов в области управления нет. А это означает, что любое решение принимаемое этой публикой будет БЕЗГРАМОТНЫМ и вредным для страны.
Искандер
Понятно. Тебе, дебилу заскорузлому, по силам только хамить, а не ответить на простой вопрос. Если у тебя вообще нет мозгов, что своих, что чужих, то тебе только и остаётся - громоздить одну херню на другую. "Профессиональные педагоги" (филологи? математики? химики? они тоже - "профессиональные педагоги"), занимающиеся проблемами, к примеру, современного футбола... "Дебил, бля".
Alexander Simonov
Кто такой сегодня "спортсмен"? Это ДАРМОЕД не создающий ничего для народного блага и озабоченный только ЛИЧНЫМ благополучием. Да это узнаваемые лица, но выбирать этих людей в органы власти хоть законодательной, хоть исполнительной -- это безумие. Наличие крепких мышц вовсе не означает наличие ума или совести.
Искандер
Скажите, много ли в ГД ДЕЙСТВУЮЩИХ спортсменов? Если не трудно - фамилии и фракцию. И ещё. Могут ли в органах законодательной власти работать художники, музыканты, актёры?
Леонид Стронгин
А что артист создает для народного блага? Так получиться, что только человек с лопатой что-то создает. Спорт - это часть культуры.
Alexander Simonov
Во первых спорт -- это отнюдь не часть культуры. Не надо путать физическую культуру и спорт -- деятельность направленную на получение исключительного результата. Деятельность профессиональных спортсменов -- это театр уродов (типа кунсткамеры) так как выдающиеся спортивные достижения на 90% обуславливаются генетическими особенностями человека и для достижения таких результатов весь спортивный мир идет путем "евгеники", что априори приводит к снижению умственных способностей спортсмена.
Alexander Simonov
Во вторых артисты в современном понимании -- это зажравшиеся в своей массе самовлюбленные особи, готовые на любую известность, кроме некролога. Или звездюков и звездючек не имеющих ни слуха ни голоса и раскрученных с помощью бабла вы считаете -- деятелями культуры? Если это так, то Россия не имеет будущего.
Искандер
К сказанному Вами можно добавить, что спорт сегодня приносит куда больше дохода государству чем, к примеру, классическая музыка (при всём к ней уважении). Сравнить - футбольный матч первенства страны и концерт маэстро Башмета.
Леонид Стронгин
Я не обсуждаю поведение отдельных людей, я только не представляю будущего России без культуры. В том числе, и спортивной.
Леонид Стронгин
А что такое культура вообще. Посмотрите в энциклопедии.
valvas valvas
Очень верно сказано !!!!!
Александр Ракитин
А какое отношение имеет государство к доходам от спорта?
Искандер
Для начала - налоги. Как на любой вид коммерческой деятельности (включая выпуск сувениров, производство спортивных товаров, аренду спортивных сооружений и т.п.) А дальше - наберите в поисковике "спорт как экономическая деятельность" и чтива хватит на неделю.
валя розе
Главное попали к кормушке. а Вы держитесь!
Андрей
А предательницу Роднину вообще гнать и России надо.
Татьяна
Спортсмены всю свою сознательную жизнь тренировали ноги и руки, но не мозг. Им место тренеров в своих видах спорта, но никак не в политике. Пора кончать эту практику, у них нет стратегического политического мышления, они не политологи и не политические обозреватели и журналисты и они не могут принимать правильные политические решения. Но кормушка манит...
Александр Анпилогов
Депутат Александр Тихонов прав!!! "Беда, коль сапоги начнёт точать пирожник, а пироги печи - сапожник!" В Белорусии даже решили домохозяйку сделать президентом! И что бы было, если бы это удалось?! А ведь наши думцы-спортсмены недалеко ушли от неё.
Лариса Парфенова (Чиликина)
Спортсменов, клоунов и актёров в политику пускать нельзя.
Лариса Кирюхина (Данилова)
Роднина безграмотная .пишет с ошибками ,не место ей в госдуме.
Геннадий Кюльминов
А кто ей завидует?Пусть бы жила в США.И никто про неё и не вспомнил бы!А то заявилась и думает что ей кто то завидует!Запретить надо ей болатироваться в депутаты Гос.Думы и точка.Пусть рвёт в США!
Юрий Седов
Роднина -великая спортсменка и это неоспоримо. Но нигде не прописано, что великие спортсмены могут проявить себя и в законотворчестве. По-моему, ей бы заняться тренерской работой или администрированием в своей области, где она разбирается лучше многих. Но видимо статус и деньги здесь решают основное стремление.
Александр Полонский
занимайся своими детьми и внуками.
Vladimir Comlev
Слишком много получает депутат ГД , а деньги , у нас , как и там , решают всё ! Так что такие депутаты только получают мани , мани , а на остальное у них нет Образования , чтоб выступать с трибуны ! ?
Марлен
У нас на бывших заслугах в ГД ЧИСЛЯТЬСЯ! не только спортсмены,предлагаю эту практику ПРЕКРАТИТЬ!
Евгений Алексеенко
В текущем созыве Госдумы, Роднина, в частности, голосовала за повышение пенсионного возраста, а также входила в группу по подготовке поправок в Конституцию. Заметьте, ни одной за это время предложенной законотворческой инициативы. Только, тупой одобрямс и обещания, обещания, обещания. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал выгнать спортсменов из Госдумы. Тихонов прав и вообще численность Думы надо сократить на 50% результат будет тот же,но экономия бюджета увеличится.
татьяна куртасова
хватит голосовать за спортсменов и артистов! сами виноваты. Все они зарабатывают в России, а тратят а стороне. Интересно, что она там говорить о России. Достаточно нам "вшивых патриотов" Думаю, они первыми смоются, когда жареным запахнет. Что она уже один раз и сделала. Но то, что она сделала, мы ценим., пусть не сомневается..
Галина Сахарина
НИКТО НЕ ГОЛОСУЕТ! ЭТО ИГРА! У НИХ УЖЕ ВСЕ МЕСТА В ДУМЕ КУПЛЕНЫ И ПОДЕЛЕНЫ! ПЛЕВАТЬ ИМ НА МНЕНИЕ НАРОДА!
Vladimir Lioubimcev
Депутаты по партийным спискам ОБЯЗАНЫ голосовать так, как решит руководство той, или иной партии, и как им прикажут. Иначе вылетишь, как пробка из бутылки шампанского...
Виктор Геманов
Мнения различны - это естественно, но одно непреложно: о ценности человека судят по его делам, а уж тем более это касается депутатов разного уровня!
Горыныч
Быть депутатом это - быть наглым, беспринципным, уметь врать не краснея, воровать там где живёшь (свойство крыс), помнить об обещаниях не более пяти минут.
Александр Донигевич
ЭТО УЖЕ НАСЛЕДСТВЕННОЕ И ИСПРАВЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ, таким НЕ место в деловом мире.
Валентин Щербаков
В любом стаде есть паршивая бездеятельная овца от которой обязательно надо избавляться.

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