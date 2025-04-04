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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В «Фенербахче» было экстренное совещание из-за Моуринью, схватившего Бурука за нос. Президент Коч хочет оставить Жозе, но поддерживающих увольнение тренера «довольно много» (Fanatik)

После игры с «Галатасараем» (1:2) в Кубке Турции главный тренер «желтых канареек» схватил за нос Окана Бурука, своего коллегу, и тот упал на газон.

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