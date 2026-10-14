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Царьград

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"Пора быть собой и строить будущее": Малофеев напомнил о том, что действительно сакрально для России

"Пора быть собой и строить будущее": Малофеев напомнил о том, что действительно сакрально для России

Учредитель Царьграда Константин Малофеев в своём посте в телеграм-канале напомнил о том, что на самом деле сакрально для России.

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