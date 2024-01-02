Tesla, подержи моё пиво. Xiaomi опубликовала впечатляющее видео с демонстрацией возможностей Xiaomi SU7

Недавно представленный автомобиль Xiaomi SU7 привлек большое внимание, поскольку он выпускается не известной автомобильной компанией, а Xiaomi, третьим по величине в мире производителем смартфонов в мире.
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