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Конашенков: российские истребители уничтожили в воздушном бою два украинских штурмовика

Конашенков: российские истребители уничтожили в воздушном бою два украинских штурмовика

В близи населенного пункта Березнеговатое Николаевской области под огнем российских средств дистанционного поражения оказались позиции 99-го механизированного батальона 61-й пехотной егерьской бригады ВСУ.

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