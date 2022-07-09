Конашенков: российские истребители уничтожили в воздушном бою два украинских штурмовика

В близи населенного пункта Березнеговатое Николаевской области под огнем российских средств дистанционного поражения оказались позиции 99-го механизированного батальона 61-й пехотной егерьской бригады ВСУ.
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