Аргументы недели

98 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Kharchenko
    Сайты Сороса в России запрещены но проникают. Будируют людей  и "нелюдей"вместе с российскими по паспорту шкурами. Бр...Журналист Михаил ...
  • Vladimir Kharchenko
    Сайты Сороса в России запрещены но проникают. Будируют людей  и "нелюдей"вместе с российскими по паспорту шкурами. Бр...Историк Стариков:...
  • Александр Чалов
    Гуру хренов.Журналист Михаил ...

Конашенков: российские истребители уничтожили в воздушном бою два украинских штурмовика

Конашенков: российские истребители уничтожили в воздушном бою два украинских штурмовика

В близи населенного пункта Березнеговатое Николаевской области под огнем российских средств дистанционного поражения оказались позиции 99-го механизированного батальона 61-й пехотной егерьской бригады ВСУ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх