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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчик Vampire Survivors объяснил отсутствие объявления даты релиза на PlayStation ...

Разработчик Vampire Survivors объяснил отсутствие объявления даты релиза на PlayStation ...

Разработчик Vampire Survivors объяснил отсутствие объявления даты релиза на PlayStationРазработчик Poncle объявил в начале этого года, что roguelite-shoot ’em up с видом сверху Vampire Survivors выйдет на консолях PlayStation этим летом, и теперь, когда лето уже в самом разгаре, те, кто хочет поиграть в… источник#PlayStation #Vampire_Survivors.

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