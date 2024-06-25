Разработчик Vampire Survivors объяснил отсутствие объявления даты релиза на PlayStation ...

Разработчик Vampire Survivors объяснил отсутствие объявления даты релиза на PlayStationРазработчик Poncle объявил в начале этого года, что roguelite-shoot ’em up с видом сверху Vampire Survivors выйдет на консолях PlayStation этим летом, и теперь, когда лето уже в самом разгаре, те, кто хочет поиграть в… источник#PlayStation #Vampire_Survivors.