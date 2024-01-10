Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила торговлю фондами на биткоин

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткоин, позволив крупнейшим инвесторам легально покупать криптовалюту, говорится в заявление главы регулятора Гэри Генслера.
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