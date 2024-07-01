Игорь Краснов обсудил проблемы ведения бизнеса в Хабаровском крае с местными предпринимателями и властями

Состоялся рабочий визит Генерального прокурора России Игоря Краснова в Хабаровский край. Он провел ряд открытых и закрытых встреч с представителями бизнеса, местными жителями и вице-губернатором региона Дмитрием Демешиным.
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