Возвращение Дзюбы, матч памяти в медиафутболе и еще 2 главных события спортивных выходных

Тут — главное, что вам надо знать о событиях уикенда в мире спорта Дзюба вернулся «Зенит» обыграл ЦСКА, «Спартак» не смог победить в Махачкале, молодой гений из Испании Ямин Ламаль оформил дубль за «Барселону».