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Возвращение Дзюбы, матч памяти в медиафутболе и еще 2 главных события спортивных выходных

Возвращение Дзюбы, матч памяти в медиафутболе и еще 2 главных события спортивных выходных

Тут — главное, что вам надо знать о событиях уикенда в мире спорта Дзюба вернулся «Зенит» обыграл ЦСКА, «Спартак» не смог победить в Махачкале, молодой гений из Испании Ямин Ламаль оформил дубль за «Барселону».

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