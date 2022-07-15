Співробітник зерносховища в Ростовській області, Росія, 6 липня 2022 року Мінфін США: експорт продуктів та добрив із Росії не порушує санкцій Міністерство фінансів опублікувало письмове роз'яснення щодо відновлення експорту продуктів та добрив із Росії та України Міністерство фінансів США опублікувало у четвер заяву з приводу експорту російських продуктів харчування та мінеральних добрив, запевнивши банки, […] Сообщение Мінфін США: експорт продуктів та добрив із Росії не порушує санкцій появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.