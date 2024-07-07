Под Воронежем объявили эвакуацию из‑за детонации на складе после атаки дронов

Минувшей ночью системы ПВО сбили над Воронежской областью несколько БПЛА. В результате падения их обломков загорелся склад в Подгоренском районе, началась «детонация взрывоопасных объектов», сообщил губернатор регионаВ Воронежской области идет эвакуация граждан в связи с пожаром на складе с взрывоопасными объектами и их детонацией.