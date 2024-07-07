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Под Воронежем объявили эвакуацию из‑за детонации на складе после атаки дронов

Под Воронежем объявили эвакуацию из‑за детонации на складе после атаки дронов

Минувшей ночью системы ПВО сбили над Воронежской областью несколько БПЛА. В результате падения их обломков загорелся склад в Подгоренском районе, началась «детонация взрывоопасных объектов», сообщил губернатор регионаВ Воронежской области идет эвакуация граждан в связи с пожаром на складе с взрывоопасными объектами и их детонацией.

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