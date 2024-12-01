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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен о штрафе: «Размен в «Макларене» не интересен. Плевать, кто выиграет Кубок конструкторов, в любом случае не «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что думает о пропуске Ландо Норрисом напарника по «Макларену» Оскара Пиастри перед финишем спринта на Гран-при Катара, а также о битве за Кубок конструкторов.

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