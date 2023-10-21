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Снукерист.ру

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Стен Муди показал сильную форму в квалификации Northern Ireland Open 2023

Стен Муди показал сильную форму в квалификации Northern Ireland Open 2023

Стэн Муди одержал долгожданную победу на профессиональной трассе, обыграв Чжоу Юэлуна, Стюарт Бинхэм нанес поражение Эшли Хагиллу, Андрес Петров нокаутировал Сандерсона Лама, поединок между Стивеном Магуайром и Фергалом О’Брайеном завершился в пользу шотландца, Джек Джонс разгромил Оливера Брауна, а Майкл Уайт, Чжан Анда, Пэн Исун, Рори Тор, Люй Хаотянь и Джек Джонс также выиграли свои квалификационные матчи и вышли во второй раунд на турнире Northern Ireland Open 2023, сообщает WST.

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