Макдэвид – 4-й игрок в истории «Эдмонтона», забивший 30+ голов в 6+ сезонах подряд

Коннор Макдэвид забил 30-й гол в сезоне в матче с «Вашингтоном» (4:3 ОТ). Нападающий «Эдмонтона» забросил победную шайбу в овертайме.

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