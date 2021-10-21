Более трети россиян проголосовали за сокращение рабочего времени

Половина россиян тратят на работу 40–50 часов в неделю. При этом жители России хотели бы сократить количество рабочих часов (39%), проводить побольше времени с близкими (18%) и увеличить число инструментов для коммуникации с коллегами (14%).
Половина россиян тратят на работу 40–50 часов в неделю. При этом жители России хотели бы сократить количество рабочих часов (39%), проводить побольше времени с близкими (18%) и увеличить число инструментов для коммуникации с коллегами (14%).
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