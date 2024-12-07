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Эксперты: Нехватки мандаринов в России не ожидается после ситуации с Абхазией

В крупных торговых сетях—членах АКОРТ нехватки мандаринов не ожидается. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, чьи слова приводит «Коммерсантъ».

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