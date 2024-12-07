Эксперты: Нехватки мандаринов в России не ожидается после ситуации с Абхазией

В крупных торговых сетях—членах АКОРТ нехватки мандаринов не ожидается. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, чьи слова приводит «Коммерсантъ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии