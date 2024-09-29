Пошли в разведку: как нейросети могут шпионить за пользователями

Специалисты обнаружили в популярном приложении ChatGPT для macOS новую уязвимость: она позволяет злоумышленникам устанавливать шпионское программное обеспечение благодаря функции памяти искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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