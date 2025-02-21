Трамп не планирует визит в Москву на 9 Мая, заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент отсутствуют договоренности о визите президента США Дональда Трампа в Москву для участия в праздновании 9 Мая, несмотря на появившиеся ранее утверждения в иностранных СМИ.