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  • Роман
    Око за око,зуб за зуб...Израэль все это начал в 1947 году,когда ООН обьявила о создании 2(двух) независимых государст...Удар Ирана по Изр...
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Удар Ирана по Израилю: цели, последствия и дрожащие руки Нетаньяху

Удар Ирана по Израилю: цели, последствия и дрожащие руки Нетаньяху

REUTERS/Ammar Awad Иран совершил нападение на Израиль, и как следует из заявлений иранской стороны, оно получилось весьма результативным.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Израиль сам террорист и создатель Игила. Вы что до сих пор не в курсе?
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20 час.
С
Серега
Исраэль, сшаШКА, бРИТАНИЯ-главные террористы! Так что-не мели чушь!
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20 час.
Роман
Око за око,зуб за зуб...Израэль все это начал в 1947 году,когда ООН обьявила о создании 2(двух) независимых государств!!!С этого момента израэль постоянно нагло забирает территории своих соседей говоря о создании зоны безопасности для своего государства!!!И постоянно подчеркивает,что во второй мировой войне евреи стали жертвами геноцида...А сами творят такой же геноцид по отношению к арабам!!!Кстати советский народ в ВОВ потерял более 28 млн граждан,а китайцы около 30 млн...Евреям в свете сегодняшней кровавой бойни хватит строить из себя жертву,этаких не винных овечек...Сколько уже убили детей,женщин,стариков???В этот раз придется отвечать...
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1 час.

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