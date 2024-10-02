Удар Ирана по Израилю: цели, последствия и дрожащие руки Нетаньяху

Израиль сам террорист и создатель Игила. Вы что до сих пор не в курсе?

Роман

Око за око,зуб за зуб...Израэль все это начал в 1947 году,когда ООН обьявила о создании 2(двух) независимых государств!!!С этого момента израэль постоянно нагло забирает территории своих соседей говоря о создании зоны безопасности для своего государства!!!И постоянно подчеркивает,что во второй мировой войне евреи стали жертвами геноцида...А сами творят такой же геноцид по отношению к арабам!!!Кстати советский народ в ВОВ потерял более 28 млн граждан,а китайцы около 30 млн...Евреям в свете сегодняшней кровавой бойни хватит строить из себя жертву,этаких не винных овечек...Сколько уже убили детей,женщин,стариков???В этот раз придется отвечать...