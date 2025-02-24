Суперкомпьютер NASA обнаружил странную структуру на краю Солнечной системы

Облако Оорта является загадочной оболочкой из ледяных объектов на краю Солнечной системы. Его точная форма и то, как на него влияют силы за пределами нашей Солнечной системы, до сих пор оставались загадкой.
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