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Регионы России

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Vivo представит смартфон X500 Pro Max с тройной камерой и передовыми стабилизаторами

Vivo представит смартфон X500 Pro Max с тройной камерой и передовыми стабилизаторами

perископный телеобъектив, в свою очередь, получит сенсор самого крупного размера среди перископных камер, что положительно скажется на детализации и качестве изображения.

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