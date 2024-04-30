Президент Грузии требует от МВД прекратить разгон демонстрантов в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала министра внутренних дел республики Вахтанга Гомелаури прекратить разгон демонстрантов в Тбилиси, выступающих против законопроекта об иноагентах, передает ТАСС.
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