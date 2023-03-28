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Американский производитель инсулина Eli Lilly передаст российский бизнес партнеру

Американский производитель инсулина Eli Lilly передаст российский бизнес партнеру

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly окончательно уходит из России. Бизнес в стране она передаст своему партнеру Swixx Biopharma, который зарегистрирован в Швейцарии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экс-сотрудников российского офиса.

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