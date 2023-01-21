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NYT: Без танков Leopard 2 ВСУ не смогут подготовиться к весеннему наступлению

NYT: Без танков Leopard 2 ВСУ не смогут подготовиться к весеннему наступлению

Журналист Эрик Шмитт и корреспондент Белого Дома Дэвид Сэнгер сообщили о том, что нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца предоставлять немецкие танки Leopard 2 Киеву может серьезно отразиться на планах по весеннему наступлению украинской армии.

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