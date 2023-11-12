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Царьград

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Минцифры: В России заблокируют VPN-сервисы, признанные опасными

Минцифры: В России заблокируют VPN-сервисы, признанные опасными

Экспертная комиссия будет определять, какие VPN-сервисы нужно заблокировать в РоссииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций объяснило, пройдёт ли в России массовая блокировка VPN-сервисов.

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