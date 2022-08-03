Учения НОАК вблизи Тайваня говорят о желании Пекина решить проблему «силой»

Учения НОАК с боевыми стрельбами вблизи Тайваня являются свидетельствованием того, что Китай хочет решить возникшую проблему силой, а не путем мирных переговоров, сообщает интернет-ресурс "РИА Новости", ссылаясь на заявления Минобороны Тайваня.