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Союз биатлонистов России подал в CAS апелляцию на решение IBU о приостановке членства в организации

Союз биатлонистов России (СБР) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство СБР в организации.

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