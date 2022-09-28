"Отправили под стражу": новые подробности по жесткому ДТП во Владивостоке

Местным жителям раскрыли новые подробности по жесткому ДТП, которое произошло вчера вечером. Так, в дежурном отделении полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку зарегистрировано сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля Toyota Prius в районе дома № 3 на улице Космонавтов, уточняется в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.