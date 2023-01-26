Джеймс Харден стал автором ключевого попадания в концовке матча с «Бруклином»

«Филадельфия» в среду победила на домашней арене «Бруклин», справившись с соперником в концовке. За 23,9 секунды до сирены Джеймсу Хардену удалось важное попадание при счете 133:131.
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