В Архангельске наградили лучших участковых полиции

17 ноября исполнилось 100 лет со дня образования службы участковых уполномоченных полиции. Юбилейная дата стала поводом для проведения регионального съезда, на котором состоялось чествование лучших представителей самой народной профессии в системе МВД.
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